Україна поновила імпорт електроенергії з Росії

Україна 1 лютого почала здійснювати імпорт електроенергії з Росії.

Про це свідчать дані Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E, передає Укрінформ.

Так, згідно з даними системи, 1 лютого, з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00 планується постачати по 200 МВт-год. щогодини. Із 21.00 по 23.00 цього ж дня буде постачатися по 100 МВт-год. щогодини.

При цьому, за даними добових аукціонів ПрАТ "НЕК "Укренерго", поставки здійснюватиме ТОВ "ОНК-ГРУП".

Ця ж компанія 2 лютого здійснюватиме поставки уже 300 МВт-год. щогодини. Відбуватиметься це в часовому проміжку з 12.00 по 15.00, а також з 20.00 по 21.00. Із 21.00 по 23.00 2 лютого компанія постачатиме по 200 МВт-год. щогодини.

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Раніше в Укренерго заявили, що з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році. Це відбулося відповідно до Прикінцевих та перехідних положень закону України "Про ринок електричної енергії", згідно з якими повноваження енергетичного регулятора на анулювання результатів аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного Співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.