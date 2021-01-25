Під час похолодання Україна отримувала аварійну допомогу з Білорусі - Укренерго

18 січня для покриття додаткового навантаження та збалансування енергосистеми було активовано аварійну допомогу з Білорусі від 100 до 500 МВт протягом доби.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ "НЕК "Укренерго", передає Укрінформ.

Зазначається, що сумарний обсяг такої допомоги становив 3,13 млн кВт-год. Однак, крім того, імпорт електричної енергії в торгову зону ОЕС України з Білорусі здійснювався протягом всього тижня 18-24 січня.

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Зокрема, 18 січня – 6,3 млн кВт-год., 19 січня – 7,4 млн кВт-год., 20 січня – 8,6 млн кВт-год., 21 січня – 8,4 млн кВт-год., 22 січня – 8,8 млн кВт-год., 23 січня – 9,1 млн кВт-год., 24 січня – 9,4 млн кВт-год. Сумарно за тиждень з Білорусі надійшло 1,7% від загального електроспоживання в Україні - 58 млн кВт-год.

Аварійна допомога з Білорусі надається відповідно до нових договорів про постачання електроенергії в рамках надання/отримання аварійної допомоги в режимі паралельної роботи ОЕС України та ОЕС Білорусі, які були підписані Укренерго та Біленерго 30 грудня 2020 року.

Імпорт електроенергії з Росії та Молдови протягом тижня не здійснювався.