Укренерго пролонгувало договори з Бєленерго про аварійну допомогу

Укренерго та державне виробниче об’єднання «Бєленерго», що виконує функції оператора системи передачі Республіки Білорусь, підписали нові договори про постачання електроенергії.

Як передає Укрінформ, підписання нових угод відбулося 30 грудня в межах домовленостей українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, повідомляє пресслужба національної енергокомпанії.

"Укладені оновлені договори між НЕК «Укренерго» та ДВО «Бєленерго» розпочинають свою дію з 1 січня 2021 року, передбачають порядок формування ціни на електроенергію аварійної допомоги з урахуванням діючих національних законодавств країн та враховують структурні зміни які відбулися в компаніях протягом останнього часу", - зазначили в компанії.

Відповідно до умов договорів, аварійна допомога здійснюється у разі виникнення або загрози виникнення аварійних ситуацій, які можуть спричинити зменшення обсягів споживання або тимчасове припинення електропостачання споживачам.

Підписання нових угод відбулося в межах виконання плану заходів щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час 27-го засідання Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, зокрема, щодо продовження взаємодії з питань надання аварійної взаємодопомоги в умовах паралельної роботи між енергосистемами України та Республіки Білорусь.

Співпраця між НЕК «Укренерго» та ДВО «Бєленерго» щодо укладання договорів про надання/отримання аварійної взаємодопомоги в режимі паралельної роботи енергосистем України та Республіки Білорусь триває з 2017 року, результатом якої стало підписання 15 вересня 2017 року відповідних договорів.

Протягом терміну дії зазначених договорів випадків надання/отримання аварійної допомоги між ОЕС України та ОЕС Білорусі не було.