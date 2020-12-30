Укренерго розпочало реконструкцію ЛЕП Західноукраїнська – Богородчани

Національна енергетична компанія «Укренерго» розпочала реконструкцію повітряної лінії електроепередач (ЛЕП) 330 кВ Західноукраїнська – Богородчани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Реконструкція включає модернізацію ділянки Богородчани – Бурштинська ТЕС (60 км), побудованої ще у 1990 році, та будівництва нової 43-кілометрової лінії електропередач від ПС 750 кВ «Західноукраїнська» до опори №18 зі сторони Бурштинської ТЕС (43 км).

Фінансування проекту здійснюється за рахунок доходу, отриманого від розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж, та за рахунок прибутку НЕК «Укренерго». Завершення будівництва ЛЕП Західноукраїнська – Богородчани заплановано у 2021 році.

Нова лінія дасть можливість зберегти рівень поставок електроенергії в країни Європи за рахунок можливого переведення електропостачання споживачів Опорнянського енерговузла (споживачі Галицького, Тисменицького та Калуського районів Івано-Франківської області та частково м. Івано-Франківськ) з «острова Бурштинської ТЕС» до об’єднаної енергосистеми України, що передбачено планом розвитку системи передачі.

Також, нова ЛЕП підвищить надійність функціонування мережі та електропостачання споживачів Івано-Франківської області та збільшить загальну пропускну здатність електромереж західного регіону. Введення нової повітряної лінії Богородчани – Бурштинська також покращить пропускну здатність перетину Захід – Вінниця на 100 МВт (до 4 200 МВт).

Крім цього, лінія електропередач "Західноукраїнська" – Богородчани забезпечить роботу Дністровської ГАЕС в насосному та генераторному режимах трьома гідроагрегатами в нормальній схемі, а з урахуванням будівництва ЛЕП 330 кВ Дністровська ГАЕС – Вінницька 750 – чотирма гідроагрегатами. Для енергосистеми це – додаткові регулюючі потужності ГАЕС: 421 МВт в насосному та 324 МВт у генераторному режимах.

Наразі розпочато перший етап реконструкції: замінено 65 з 205 опор та 8,9 км з 60 км проводу на існуючій ділянці лінії Богородчани – Бурштинська ТЕС, на якій буде також замінено ізоляційні підвіси, провід, грозозахисний трос, а також виконуватиметься монтування оптично-волоконної лінії зв’язку.