Експорт електроенергії цьогоріч майже вдвічі перевищив імпорт - Укренерго

Сумарний експорт електроенергії за 10 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,97 раза і становив 3,94 млрд кВт-год.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укренерго.

У компанії зазначили, що сумарний імпорт електроенергії за 10 місяців сягнув 1,99 млрд кВт-год, з яких 60,5% — зі Словаччини та 24,8% — з Угорщини.

Порівняно з аналогічним періодом 2019 року загальний експорт електроенергії поки що залишається на 23% нижчим від показників минулого року (за 10 місяців торік – 5,13 млрд кВт-год).

В Укренерго також навели дані про обсяги імпорту та експорту електроенергії минулого місяця.

Так, у жовтні 2020 року імпорт електричної енергії становив 128,8 млн кВт-год, що в 2,4 раза більше, ніж у вересні цього ж року, при цьому показник зростав лише за рахунок збільшення імпорту в торгову зону «острова Бурштинської ТЕС». На тепер цей показник практично відповідає значенню імпорту в квітні 2020 року (150,6 млн кВт-год).

За минулий місяць значно зросли обсяги імпорту зі Словаччини — в 2,4 раза (до 105,1 млн кВт-год) та Угорщини — в 2,5 раза (до 23,2 млн кВт-год). Водночас, із Румунії імпорт зменшився в 2,1 раза - до 0,43 млн кВт-год.

У свою чергу, експорт електроенергії у жовтні 2020 року становив 497,3 млн кВт-год, що на 6,3% більше, ніж у вересні.

Найбільша частка у загальному експорті належить Угорщині – 47,4%. У жовтні експорт до цієї країни становив 235,7 млн кВт-год, що на 12,3 раза менше, ніж у вересні. Водночас, збільшилася частка у загальному експорті Польщі — з 23% до 29,9%, загальний обсяг становив 148,8 млн кВт-год (+38% порівняно з вереснем) та Румунії — з 9,2% до 19,5% (до 96,9 млн кВт-год, що в 2,3 раза більше, ніж у вересні).

Крім цього, значно збільшився експорт електроенергії у Молдову — з 0,04 млн кВт-год до 14,9 млн кВт-год.

У жовтні, на відміну від попереднього місяця, не здійснювався експорт електроенергії в Білорусь.

Читайте також: Міненерго спростовує заяви ЗМІ про підвищення цін на електроенергію для населення

Як повідомлялось, імпорт електроенергії у торгову зону Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) із Білорусі не здійснюється з травня, а з Росії – з квітня 2020 року.