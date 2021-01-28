Укренерго з 1 лютого відновить штрафні санкції до постачальників

З 1 лютого 2021 року НЕК «Укренерго» відновлює застосування штрафних санкцій, пені до постачальників, що передбачені договорами про надання послуг з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Про це енергокомпанія повідомляє у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"НКРЕКП постановою №93 скасувала заборону стягувати штрафні санкції з постачальників (у тому числі постачальників універсальних послуг) за борги по оплаті послуг оператора системи передачі (ОСП). У зв’язку з цим з 1 лютого 2021 року НЕК «Укренерго» відновлює застосування до постачальників (у тому числі постачальників універсальних послуг) штрафних санкцій (пені)", - йдться в повідомленні.

Наразі сумарний борг учасників ринку за послуги з передачі електричної енергії перевищує 6 млрд грн (з ПДВ), значна частка цієї суми припадає саме на борги постачальників універсальних послуг. Водночас заборгованість по сплаті тарифу на диспетчеризацію становить 581,7 млн грн.

Відповідно до умов договорів, у разі порушення строків оплати ОСП може нараховувати учаснику ринку пеню 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення. У випадку з послугами передачі за прострочення понад 30 календарних днів - додатково стягується штраф 7% від суми простроченого платежу.

Як повідомлялося, Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України надіслало звернення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в якому попереджає про створення штучної заборгованості перед НЕК "Укренерго" з боку учасників ринку електроенергії.

У зв'язку з цим, НКРЕКП призначила позапланові перевірки 23 постачальників електричної енергії.