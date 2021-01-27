СБУ підозрює деякі компанії у створенні штучних боргів перед Укренерго – НКРЕКП

Служба безпеки України звернулася до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з попередженням про створення штучної заборгованості перед НЕК "Укренерго" з боку учасників ринку електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у матеріалах до засідання НКРЕКП від 27 січня, які оприлюднено на сайті Комісії.

"До НКРЕКП надійшло звернення Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 9 грудня 2020 року щодо систематичних зловживань учасниками ринку, які полягають у штучному накопиченні заборгованості перед ПРАТ «НЕК «Укренерго» на балансуючому ринку, а також за надані послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами", - йдеться в обґрунтуванні проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланових виїзних перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу».

Згідно з указаною постановою, яка була ухвалена на засіданні НКРЕКП 27 січня, буде проведено позапланову перевірку 23 постачальників електричної енергії. Як зазначають в Комісії, аналіз дій цих компаній вказує на наявність порушень як ліцензійних умов провадження господарської діяльності, так і вимог законодавства.

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Наприклад, аналіз фінансово-господарської звітності однієї компанії вказує на те, що обсяги електричної енергії даним учасником ринку фактично не купуються на організованих сегментах ринку, а обліковуються як такі, що утворились у вигляді небалансу.

"Таким чином створення безнадійної заборгованості на балансуючому ринку, а також за надані послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами призводить до завдання економічних збитків державній компанії «Укренерго»", - наголошують у НКРЕКП.