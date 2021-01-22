Підприємства атомної галузі просять уряд сприяти терміновому погашенню заборгованості

Десятки українських підприємств атомної галузі звернулися до уряду з листами, у яких просять сприяти терміновому погашенню заборгованості перед НАЕК “Енергоатом” за електроенергію.

Десятки українських підприємств, що працюють у галузі виробництва обладнання, виготовлення комплектуючих і створення систем управління для вітчизняних атомних електростанцій, звернулися до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка з листами, у яких просять сприяти терміновому погашенню заборгованості перед НАЕК “Енергоатом” за електроенергію, повідомили у пресслужбі Енергоатома, передає Укрінформ.

Зокрема, уряд просять сприяти виконанню настанови НКРЕКП від 16 січня 2021 року, відповідно до якої ДП «Гарантований покупець» щонайменше 50% коштів, які він отримує від НЕК «Укренерго» в рамках кредитів, наданих банками під гарантії держави, має направити на погашення заборгованості перед ДП «НАЕК «Енергоатом». Наразі йдеться про суму не менше 5,1 млрд грн (із загального боргу 24 млрд грн), завдяки чому Енергоатом зможе частково розрахуватися з підприємствами, продукція та послуги яких є критично важливими для функціонування атомної генерації. Відтак вони зможуть своєчасно виплатити заробітну плату своїм працівникам, сплатити податки та не зупиняти виробничу діяльність, пояснили в Енергоатомі.

Зазначається, що підписантами листів стали: АТ «Турбоатом» – флагман вітчизняної атомної індустрії, чиї 12 турбін нині успішно експлуатуються на 10 працюючих енергоблоках українських АЕС; харківський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроєкт»; кропивницьке Науково-виробниче підприємство «Радій», відповідальне за реконструкцію й модернізацію систем з безпеки АЕС; науково-виробнича фірма «Інформація і технології», яка розробляє та поставляє на АЕС України автоматизовані системи керування і моніторингу; спільне українсько-латвійське підприємство «Хімімпекс»; ПрАТ «Сєвєродонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс», що протягом останніх 20 років виробляє системи контролю і управління для АЕС; рівненське підприємство «Високовольтний союз» та інші.

Керівники усіх підприємств наголошують, що в атомно-промисловому комплексі склалася критична ситуація.

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Так, гендиректор АТ «Турбоатом» Віктор Суботін у листі до Прем’єр-міністра зазначив, що підприємство змушене призупиняти вкрай важливі для розвитку атомної галузі проєкти. Адже Турбоатом не лише забезпечує інженерно-технічне супроводження надійної роботи турбін на діючих енергоблоках АЕС і бере участь у програмах із продовження термінів експлуатації енергоблоків, а й спільно з Енергоатомом здійснює програму модернізації турбінного обладнання, а також готується своєчасно постачати турбіни й обладнання машинного залу для енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, добудову яких вже розпочато.

«Всі ці важливі та вкрай необхідні роботи суттєво стримуються через наявність боргу ДП «НАЕК «Енергоатом» перед АТ «Турбоатом» – внаслідок значної заборгованості перед Енергоатомом за поставлену електроенергію», – сказано у листі за підписом Суботіна.

Станом на 21 січня 2021 року Енергоатом заборгував Турбоатому 745,9 млн грн за умовами діючих договорів, а також 898,6 млн грн за вже відвантажену продукцію.

НДПКІ «Енергопроєкт» у своєму листі до прем’єр-міністра підкреслює, що порушення термінів оплати за виконані для українських атомних станцій роботи негативно впливають на фінансовий стан інституту. «Це – причина несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам, несвоєчасної сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів й інших платежів, необхідних для забезпечення діяльності інституту і належного виконання договірних зобов’язань, як-то витрат на відрядження працівників, своєчасне придбання витратних матеріалів тощо», – йдеться у листі Енергопроєкту.

«Науково-виробниче підприємство «Радій» перебуває на межі банкрутства, – сказано в листі за підписом генерального директора НВП Олександра Сіори. – Ми вимушені скорочувати унікальний персонал, оскільки не маємо змоги виплачувати заробітну плату в повному обсязі». А втрата висококваліфікованого персоналу НВП негативно позначиться на техпідтримці програмно-технічних комплексів: важливі для безпечної роботи енергоблоків системи не буде кому обслуговувати, внаслідок чого енергоблоки опиняться під загрозою зупинки, підкреслюється у листі.

Наразі Енергоатом заборгував НВП «Радій» за обладнання для підвищення безпеки АЕС понад 1,6 млрд грн.

У листі гендиректора спільного українсько-латвійського підприємства «Хімімпекс» Сергія Сокирка також позначається загроза закриття після 30 років успішної діяльності. «Підприємство банкрутує, а свого часу перебувало у переліку великих платників податків, – нагадують автори листа. – З 1 січня 2021 року ми виключені з цього переліку. І найближчим часом будемо вимушені звільняти працівників». Борг Енергоатома перед «Хімімпексом» становить 36 млн грн.

Заборгованість Енергоатома перед сєвєродонецьким НВО «Імпульс» призвела до гострого дефіциту обігових коштів на підприємстві та до скорочення персоналу, відповідального за проєкти з атомної енергетики, підкреслив директор НВО Олександр Журба. «За останні два місяці звільнено близько 100 працівників. Такий крок ставить під загрозу спроможність «Імпульсу» супроводжувати життєвий цикл уже поставленого обладнання й систем контролю та управління на АЕС України», – зазначається у листі за підписом Журби.

Як повідомлялося, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), видала настанову, завдяки якій можна буде розпочати процес погашення заборгованості на ринку електричної енергії. Згідно з документом державне підприємство «Гарантований покупець» щонайменше 50% коштів, які воно отримує від НЕК «Укренерго» в рамках кредитів, наданих банками під гарантії держави, має направляти на погашення заборгованості перед ДП «НАЕК «Енергоатом».