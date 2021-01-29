Посол ЄС зазначив, що фіндопомога Україні залежить від реформи медзакупівель

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас наголосив, що правила закупівлі ліків та медзасобів в Україні належать до умов надання макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Передача усіх централізованих закупівель до агентства є також умовою надання макрофінансової допомоги від ЄС», - зазначив Маасікас.

Дипломат також поширив статтю Атлантичної ради щодо викликів навколо вакцинації від коронавірусу в Україні. У ній, зокрема, згадується конфлікт щодо закупівель вакцин між Міністерством охорони здоров’я та агентством «Медичні закупівлі України».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні централізована закупівля лікарських засобів за державні кошти відбувається через міжнародні організації та ДП «Медичні закупівлі».

На початку січня міністр охорони здоров’я Максим Степанов звинуватив «Медичні закупівлі» у неефективній роботі. За його словами, МОЗ доручило цьому держпідприємству протягом 2020 року провести закупівлі 483 позицій лікарських засобів, однак станом на 31 грудня 2020 р. тендери щодо 103 позицій були провалені.

Уряд на позачерговому засіданні 15 січня ухвалив рішення, що закупівлі вакцини від коронавірусу здійснюватиме британська агенція Crown Agents.

У квітні Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

Раніше Єврокомісія вже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

Фото: mtu.gov.ua