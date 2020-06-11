Україна протягом місяця отримає понад $3 мільярди фіндопомоги - Прем'єр

У цьому місяці міжнародні фінансові партнери нададуть Україні понад 3,2 мільярда доларів США фінансової допомоги.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загальна сума коштів, отриманих нами в цьому місяці, буде більше 3,2 мільярда доларів", - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що в цю суму входить транш від Міжнародного валютного фонду, а також частина макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

За словами Шмигаля, уряд також планує протягом місяця отримати 1 мільярд євро фінансової допомоги від Світового банку.

Очільник уряду зазначив, що після підписання меморандуму з МВФ практично всі міжнародні фінансові партнери України підтвердили свої наміри надати фінансову допомогу. "Протягом найближчого місяця ми очікуємо отримати всі транші від усіх наших фінансових партнерів", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, виконавча рада МВФ за підсумками засідання у вівторок, 9 червня, затвердила нову програму кредитування Stand-By для України, яка передбачає фінансування в розмірі $5 млрд терміном на 18 місяців. Розмір першого траншу, який Україна очікує 11 червня, становитиме $2,1 млрд.

В уряді пообіцяли, що після завершення внутрішніх процедур МВФ, пов’язаних зі схваленням програми, тексти листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які містять заходи, які необхідно здійснити Україні впродовж дії програми, будуть оприлюднені на офіційних сайтах МВФ, Міністерства фінансів України та Національного банку України.