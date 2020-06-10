Мінфін розповів, куди підуть €500 мільйонів кредиту від ЄС

Макрофінансова допомога від ЄС у розмірі 500 млн євро буде спрямована на фінансування видатків державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Україна отримала від Європейської комісії другий транш в рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС номінальним обсягом 500 млн євро. Гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125% річних з терміном погашення до 10.06.2035 року. Отримані кошти спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету та сприятимуть зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну та поліпшенню платіжного балансу держави", - йдеться у повідомленні.

З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів, безумовно, сприятиме збереженню фінансової стабільності в Україні.

Отримання вказаного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (наприкінці 2019 року) усіх 12-ти спеціальних умов щодо впровадження заходів з впровадження реформ у сферах: протидії та боротьби з корупцією, соціальної політики, попередження відмивання грошей, енергетики, реалізації митної політики, реформування податкової та митної служб, корпоративного управління в державних банках, протидії розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування, та зменшення високого рівня безнадійних кредитів у банківській системі, а також започаткування нової програми співробітництва з МВФ.

Як повідомлялося, 29 травня Євросоюз оголосив про виділення Україні кредиту в сумі 500 млн євро в рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги, за якою з 2014 року ЄС надав Україні кредит на загальну суму 3,8 млрд євро (включаючи транш, що був ухвалений сьогодні). Така кредитна допомога є найбільшою за обсягом макрофінансовою допомогою, яку ЄС виділив будь-якій індивідуальній країні-партнеру.