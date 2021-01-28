Держспоживслужба нагадала про інформацію, яка має бути на пакуванні товару

Споживач має право, відповідно до статті 15 Закону України «Про захист прав споживачів», з метою свідомого і компетентного вибору продукції на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про неї.

Яка конкретно інформація має бути зазначена на пакуванні товару, повідомила Держпродспоживслужба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Отож, на товарі має бути вказана така інформація: назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; дані про основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо), умови використання; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначка про наявність у складі продукції генетично модифікованих організмів; дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції.

Читайте також: У Держспоживслужбі запланували повну цифрову трансформацію

Крім того, мають бути зазначені дата виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання виробника (виконавця); правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Наголошується, що виробник та продавець зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про продукцію і можливі наслідки її використання, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача, його майна та навколишнього природного середовища.

При цьому вся інформація про продукцію повинна надаватися споживачеві згідно із мовним законодавством України.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров'я України 15 травня 2020 року затвердило наказ «Про затвердження Вимог до тверджень про поживну цінність харчових продуктів та тверджень про користь для здоров'я харчових продуктів»

Наказ, зокрема, вимагає, щоб реклама, маркування та документи на продукт містили лише доказову інформацію. Вони не повинні мати неправдиві відомості, а також дані, які споживач може неправильно трактувати. Також виробник не може заохочувати до надмірного вживання певного продукту.