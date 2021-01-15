У Держспоживслужбі запланували повну цифрову трансформацію

Дорожню карту повної цифрової трансформації Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планують представити на початку лютого 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час онлайн-зустрічі голови Держпродспоживслужби Владислави Магалецької з менеджером з питань України відділу Євразії Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Габріелою Міранда, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«Держпродспоживслужба підготує Дорожню карту проєкту співробітництва з ОЕСР, у якій визначить основні потреби та напрямки діджіталізації процесів служби, а також (домовиться – ред.) про проведення наступної зустрічі в перших числах лютого цього року», - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, керівник відомства висловила вдячність за підтримку України в рамках Спільної робочої групи ОЕСР з питань сільського господарства та торгівлі (JWPAT).

«Наша мета - підвищити рівень прозорості та автоматизації процесів, збільшити швидкість та якість послуг, що надаються, а також рівень довіри та задоволеності громадян та бізнесу», - зазначила Магалецька.

Заступник голови Держпродспоживслужби Анатолій Вовнюк, відповідальний за цифрову трансформацію відомства, повідомив про плани щодо цифрової трансформації Служби, зосередившись на напрямках максимальної цифровізації дозвільної системи (фітосанітарні та ветеринарні сертифікати), автоматизації та стандартизації роботи з відкритими даними та державними реєстрами, автоматизації послуг Держпродспоживслужби та їх інтеграції в урядову цифрову платформу «DIIA», підвищення рівня кібербезпеки та безпеки для клієнтів та службовців при наданні послуг.

Аби прискорити практичну реалізацію цих процесів, керівники Служби виступають за більш глибоке співробітництво з ОЕСР. Йдеться, зокрема, про надання технічної допомоги та консультування за стандартами ОЕСР щодо інноваційних можливостей для систем санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ), сучасних тенденцій застосування цифрових технологій, сприяння торгівлі за допомогою електронної сертифікації сільськогосподарської продукції, а також впровадження ефективних систем для захисту споживачів від зловживань при електронній торгівлі товарами та послугами.

У 2014 році Рада ОЕСР ухвалила рішення щодо поглиблення співпраці з Україною шляхом надання досвіду Організації для вирішення існуючих питань у сфері державного управління та проведення реформ.