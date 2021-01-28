Завод Укроборонпрому хоче побудувати плавучий госпіталь для роботи під час пандемії

Завод Укроборонпрому хоче побудувати плавучий госпіталь для роботи під час пандемії

Укрінформ
Херсонський державний завод «Палада», що будує унікальні доки, планує створити з хорватськими партнерами плавучий госпіталь, призначений для роботи в умовах пандемії чи землетрусів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

«Створити плавучий госпіталь планує Херсонський державний завод Pallada разом із партнерами з Республіки Хорватія. Виріб буде призначений для лікування населення в умовах пандемії чи землетрусів. Також сторонами заплановано спільне будівництво плавучих готелів для Адріатики на базі залізобетонних понтонів «Палади», - написав Гусєв.

Він зазначив, що про такі домовленості йшлося під час зустрічі керівництва підприємства із почесним консулом Республіки Хорватія в Україні Сергієм Фаткулліним.

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Як підкреслив Гусєв, «Палада» входить до складу Державного концерну "Укроборонпром". А плавучі доки заводу вже понад 40 років успішно експлуатуються в Хорватії та багатьох інших країнах. Підприємство використовує оригінальну технологію: понтон дока виготовляється з морського залізобетону, а башти - з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволяє знизити витрати на експлуатацію в кілька разів, а строки надійної експлуатації збільшуються – до 50 років порівняно з традиційним сталевим доком.

За словами Гусєва, прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, і це не лише додаткові інвестиції для підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює «Палада».

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Як повідомляв Укрінформ, завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Завод має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада».

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського завод у 2020 році уклав контракт з Міноборони на 23,5 мільйона гривень.

На фото - макети майбутніх виробів та доки заводу «Палада»/ФБ Гусєва

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