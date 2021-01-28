Завод Укроборонпрому хоче побудувати плавучий госпіталь для роботи під час пандемії

Херсонський державний завод «Палада», що будує унікальні доки, планує створити з хорватськими партнерами плавучий госпіталь, призначений для роботи в умовах пандемії чи землетрусів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив генеральний директор Укроборонпрому Юрій Гусєв.

«Створити плавучий госпіталь планує Херсонський державний завод Pallada разом із партнерами з Республіки Хорватія. Виріб буде призначений для лікування населення в умовах пандемії чи землетрусів. Також сторонами заплановано спільне будівництво плавучих готелів для Адріатики на базі залізобетонних понтонів «Палади», - написав Гусєв.

Він зазначив, що про такі домовленості йшлося під час зустрічі керівництва підприємства із почесним консулом Республіки Хорватія в Україні Сергієм Фаткулліним.

Як підкреслив Гусєв, «Палада» входить до складу Державного концерну "Укроборонпром". А плавучі доки заводу вже понад 40 років успішно експлуатуються в Хорватії та багатьох інших країнах. Підприємство використовує оригінальну технологію: понтон дока виготовляється з морського залізобетону, а башти - з суднобудівної сталі. Таке поєднання матеріалів дозволяє знизити витрати на експлуатацію в кілька разів, а строки надійної експлуатації збільшуються – до 50 років порівняно з традиційним сталевим доком.

За словами Гусєва, прямі контакти між суднобудівними підприємствами України і Хорватії поглиблюються, і це не лише додаткові інвестиції для підприємств, а й підвищення екологічних та технологічних стандартів, за якими працює «Палада».

Як повідомляв Укрінформ, завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Завод має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада».

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського завод у 2020 році уклав контракт з Міноборони на 23,5 мільйона гривень.

На фото - макети майбутніх виробів та доки заводу «Палада»/ФБ Гусєва