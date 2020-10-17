Херсонський державний завод «Палада» уклав контракт з Міноборони на 23,5 мільйона гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського, укладено державний контракт між Міністерством оборони України та Херсонським державним заводом «Палада» на суму 23,5 мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, завод має побудувати та поставити плавучий причал для потреб ВМС ЗС України.

Як зазначив Гусєв, питання підписання державного контракту порушив під час своєї поїздки в серпні на Херсонщину Президент Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України під час спілкування зі ЗМІ 20 серпня у Херсоні запевнив, що завод «Палада», який виготовляє унікальні доки, підпише контракт з Міністерством оборони України.

Херсонський державний завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Завод має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада».

У державному оборонному замовленні на 2020 рік передбачені кошти на закупівлю плавучого причалу для ВМС ЗСУ.