Завод "Палада" підпише державний контракт у вересні - Зеленський

Президент України запевнив, що Херсонський завод «Палада», що виготовляє унікальні доки, підпише контракт з Міністерством оборони України вже у вересні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Президент сказав під час спілкування зі ЗМІ 20 серпня у Херсоні.

«Держава повинна замовити, а саме Міністерство оборони України... Я впевнений, що у вересні ми підпишемо контракт державний, якого не було багато років», - зазначив Зеленський.

Наразі, за його словами, є амбітне завдання - збільшити на підприємстві, де працює 400 людей, кількість робочих місць вдвічі.

Глава держави також зазначив, що у "Палади" є потужності для того, щоб будувати не лише доки. Зеленському сподобалася ідея будівництва на заводі готелів на воді. Президент пообіцяв донести інформацію про те, що на «Паладі» можуть збудувати такі готелі на воді, головам ОДА, проговорити це питання з Прем’єр-міністром - для того, щоб допомогти підприємству у пошуку замовлень.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 20 серпня, під час презентації Стратегії розвитку регіону, що відбулася за участю Президента Володимира Зеленського, голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв повідомив, що завод «Палада» цьогоріч має перше державне замовлення за багато років.

Президент Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Херсонській області. Програмою поїздки передбачено, що Президент ознайомиться з перебігом будівництва інфраструктурних та соціальних об'єктів, які споруджуються за Національною програмою «Велике будівництво», відвідає місцеві підприємства, огляне їхні виробничі потужності та поспілкується з колективами.

За участю Президента на території заводу "Палада" в Херсоні презентували Стратегію розвитку регіону. На заході представили команду "Зе" на місцевих виборах.

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Херсонський державний завод «Палада» розташований на Карантинному острові поблизу херсонських портів – морського й річкового. Завод має державну форму власності - органом управління є державний концерн «Укроборонпром». Підприємство будує різні за призначенням доки - від монолітних залізобетонних вантажопідйомністю 400 т до композитних доків вантажопідйомністю понад 30 тис. тонн, чимало з яких є унікальними. У квітні 2014 р. на заводі було створено новий підрозділ - проєктно-конструкторське бюро «Палада».

У державному оборонному замовленні на 2020 рік передбачені кошти на закупівлю плавучого причалу для ВМС ЗСУ. Підприємство готове до укладення контракту з Міністерством оборони України.