Укроборонпром шукає інвесторів для другої «Мрії»

Державний концерн "Укроборонпром" шукає зарубіжного інвестора для реалізації проєкту "Мрія-2".

Про це гендиректор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв заявив в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

"Добудова другої "Мрії" або реалізація окремих проєктів — це завжди питання замовників. Тих, хто на зовнішніх ринках зацікавлений в нашій продукції, хто з міжнародних партнерів готовий спільно з нами реалізовувати проєкти", — сказав керівник концерну.

За його словами, наразі тривають активні переговори з кількома країнами щодо розвитку української авіації.

"На початку лютого плануємо відвідати одну з найбільших виставок у Бангалорі, в Індії, з пропозиціями від ДП "Антонов" ГК "Укроборонпром" про співпрацю в галузі авіації, авіоніки та реалізації спільних проєктів", — розповів Гусєв.

Своєю чергою в.о.генерального директора Державного підприємства "Антонов", що входить у ДК "Укроборонпром", Сергій Бичков не сумнівається, що "друга "Мрія" буде". "Літак є, але немає двигунів і авіоніки", — сказав він.

Раніше екскерівник Державного космічного агентства України Володимир Усов заявляв, що "Мрія" — єдиний літак, який будували під систему повітряного старту. Проте для такого цільового використання необхідно, щоб у системі стабільно працювали не один, а відразу два літаки (другий є страхувальним на випадок неполадки першого).

"Мрія-2" вже 35 років стоїть на землі, і щоб вона була побудована, знадобиться, за найскромнішими підрахунками, близько мільярда доларів", — зазначив Усов.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у жовтні 2020 року заявив, що Туреччина розглядає можливість профінансувати добудову другого українського вантажного літака Ан-225 «Мрія».

Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова у 1988 році. Це найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак.

Навесні 2020 року "Мрія" регулярно виконувала гуманітарні рейси та доправляла у різні країни медичні матеріали для боротьби з коронавірусом.

Фото: ОП