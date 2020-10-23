Туреччина розглядає можливість добудови другого літака Ан-225 «Мрія»

Туреччина розглядає можливість профінансувати добудову другого українського вантажного літака Ан-225 «Мрія».

Про це сказав на пресконференції в Укрінформі віцепрем’єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, під час візиту до Туреччини обговорювалося питання добудови «Мрії».

«У них є зацікавленість саме в стратегічних транспортних літаках, але «Руслани» ми запропонувати не можемо, оскільки ті, що є, вони нам самим потрібні, а нових ми побудувати не можемо. А «Мрію» одну теоретично можемо добудувати», - сказав Уруський.

Він також нагадав, що під час візиту Президента України до Туреччини у жовтні було підписано документ, у якому окреслюються наміри сторін започаткувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, БПЛА та всіх видів турбінних двигунів.

Ан-225 «Мрія» створений київським Конструкторським бюро імені Антонова у 1988 році. З того часу «Мрія» залишається найбільшим і найпотужнішим у світі транспортним літаком.