Нафта дешевшає через закриті кордони і затримки з вакцинами

Ціни на нафту знижуються у четвер, 27 січня, незважаючи на сильне падіння запасів у США, занепокоєння щодо попиту на паливо і обмежень на поїздки, а також затримки з постачанням вакцин від коронавірусу чинять тиск на ціни.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $55,57 за барель, що на $0,24 (0,43%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $52,66 за барель, що на $0,19 (0,36%) нижче рівня на закриття ринку в середу. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $55,81 і $52,85 відповідно.

Читайте також: Байден розпорядився зупинити нові контракти з видобутку нафти й газу

Запаси нафти в США знизилися на 9,9 мільйона барелів за тиждень, що завершився 22 січня, до 476,7 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Але зараз увага знову перемкнулася на проблеми попиту на фоні зростання кількості випадків зараження COVID-19 новими штамами, затримок із поставками вакцини в Європі і обмежень на пересування в таких країнах, як Китай.

Читайте також: Укрнафта зберегла видобуток майже на рівні 2019 року

"Ми переходимо від списання попиту в першому кварталі до закладання в ціну ще більших страждань з приводу попиту в другому кварталі у зв'язку з повільною вакцинацією. Особливо в Європі, де повільне впровадження вакцини і тривалі обмеження вказують на небезпеку подвійної рецесії", - сказав Стівен Іннес з Axi.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 55,14 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 55,28 долара за барель, що на 26 центів нижче за рівень закриття торгів ($55,53).