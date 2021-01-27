Укрнафта зберегла видобуток майже на рівні 2019 року

За підсумками 2020 року ПАТ «Укрнафта» зберегло показники видобутку нафти і конденсату на рівні 2019 року - відповідно, 1,5 млн тонн і 1,13 млрд кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

"Обсяг видобутку рідких вуглеводнів склав 1,5 млн тонн, середньодобовий видобуток нафти і конденсату – 4,1 тис. тонн/добу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, природного газу було видобуто 1,13 млрд кубометрів - на 3% менше порівняно з 2019 роком, а показник середньодобового видобутку газу становив 3,1 млн кубометрів на добу.

Виробництво скрапленого газу компанія збільшила на 4,5% - до 117 тис. тонн.

Хоча Укрнафта працює на родовищах із суттєвим ступенем виснаженості, виробничі показники вказують на те, що підприємству переважно вдалося компенсувати високі темпи природного падіння видобутку, прокоментували у пресслужбі.

Основну увагу Укрнафта приділила операціям на наявному фонді свердловин і заміні критично зношеного обладнання.

Загалом за минулий рік Укрнафта провела 4 операції гідророзриву пласта, завершила капітальний ремонт (КРС) на 133 свердловинах, виконала 24 операції за допомогою колтюбінгових установок без бригади КРС, провела 15 операцій з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 107 свердловин. Завдяки цим заходам компанії вдалося отримати додатково 145,4 тис. тонн нафти і конденсату та 79,4 млн кубометрів газу.

У компанії триває проєкт із упровадження дистанційного моніторингу роботи свердловин, обладнаних установками електровідцентрових насосів (УЕВН). Торік кількість таких свердловин у системі зросла на 34 одиниці - до 207 свердловин.

У грудні 2020 року «Укрнафта» відкрила в Прилуках новий сервісний центр з ремонту УЕВН – єдиний в Україні, де проводять вхідний контроль нових УЕВН та ремонт УЕВН з оформленням протоколу комп’ютерної перевірки.

Заступник голови правління, виконавчий віцепрезидент Укрнафти з видобутку і переробки Маврікій Калугін оцінив здобутки 2020 року як "величнезне досягнення, беручи до уваги непрості умови".

«Нам вдалося не лише зупинити падіння, а й збільшити видобуток, причому з мінімальними інвестиційними ресурсами. 2020 рік став для нас найменшим за обсягом основних матеріальних витрат і капітальних вкладень, але при цьому ми видобули лише на 0,9% менше нафти і на 3% менше газу, ніж у попередньому році», - сказав Калугін.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2020 року ПАТ "Укрнафта" повністю погасило податковий борг перед державою зі сплати ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нарахованих штрафів та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань. Загальний обсяг погашеного боргу сягнув 28,9 млрд грн.

Погашення податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між ПАТ "Укрнафта" та НАК "Нафтогаз України" про купівлю-продаж природного газу. Відповідно до цих угод, Нафтогаз заплатив Укрнафті 15,1 млрд грн за 2,061 млрд кубометрів природного газу 2006 року видобутку.

Крім того, Укрнафта отримало передоплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного газу майбутнього видобутку. Компанія очікує здійснити поставки газу в рамках передоплати протягом наступних років.

Реалізація газових угод між компаніями стала можливою після прийняття Верховною Радою законів 1005-ІХ та 1006-ІХ, а також ухвалення постанови Кабінету Міністрів №1195.