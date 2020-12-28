Укрнафта повністю погасила податкову заборгованість перед державою

Укрнафта повністю погасила податковий борг, який мала перед державою в частині сплати ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нарахованих штрафів та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні компанії.

"ПАТ "Укрнафта" повідомляє про повне погашення "історичної" податкової заборгованості. Компанія перерахувала до спеціального фонду державного бюджету 28,9 млрд грн. Ця сума включає борг по сплаті ПДВ, податку на прибуток та рентної плати, нараховані штрафи та пені за несвоєчасну сплату грошових зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Погашення податкового боргу відбулось в рамках реалізації угод між ПАТ "Укрнафта" та НАК "Нафтогаз України" про купівлю-продаж природного газу. Відповідно до зазначених угод "Нафтогаз" заплатив "Укрнафті" 15,1 млрд грн за 2,061 млрд м3 природного газу 2006 року видобутку.

Крім того, ПАТ "Укрнафта" отримало передплату в розмірі 23,5 млрд грн за поставку природного газу майбутнього видобутку. Компанія очікує здійснити поставки газу в рамках передплати протягом наступних років. В свою чергу, ПАТ "Укрнафта" повернуло НАК "Нафтогаз України" 2,5 млрд грн позики, яку Товариство отримало на початку цього року для сплати зобов’язань з ПДВ, що виникли в процесі реалізації природного газу.

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У результаті реалізації угод про продаж газу ПАТ "Укрнафта" також сплатило до спеціального фонду державного бюджету 3,9 млрд грн поточних зобов’язань з ПДВ та 3,3 млрд грн авансових платежів з податку на прибуток. Реалізація газових угод між компаніями стала можливою після прийняття Верховною Радою України законів 1005-ІХ та 1006-ІХ та постанови Кабінету Міністрів України №1195.