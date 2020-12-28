Укрнафта за 11 місяців сплатила понад 11 мільярдів податків

ПАТ "Укрнафта" за 11 місяців 2020 року сплатило до державного та місцевих бюджетів 11,25 млрд грн, у цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний та інші податки.

Про це повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

При цьому за листопад 2020 року Укрнафта сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 846,9 млн грн. З них 432,7 млн грн надійши як рентна плата до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами.

Зазначається, що 21,6 млн грн, або 5% рентної плати за листопад, надійшли до місцевих бюджетів. Найбільші надходження рентної плати Укрнафти отримали бюджети Сумської (8,9 млн грн), Івано-Франківської (5,02 млн грн) і Полтавської (3,5 млн грн) областей.

Надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них і використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів.

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Як повідомлялося, принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.