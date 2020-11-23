Укрнафта заплатила понад 10 мільярдів податків за 10 місяців

З січня по жовтень 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів 10,35 млрд грн податків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, за жовтень 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 870,6 млн грн. У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки. Сума сплачених податків за 10 місяців 2020 року сягнула 10,35 млрд грн.

З 870,6 млн грн у жовтні до державного та місцевих бюджетів різних рівнів за користування надрами надійшло 425 млн грн рентної плати. З них 21,25 млн грн надійшли до місцевих бюджетів, відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати «Укрнафти» отримали бюджети Сумської (8,79 млн грн), Івано-Франківської (4,89 млн грн) і Полтавської (3,35 млн грн) областей.

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Як повідомлялося, надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них і використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів. Принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому, 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.