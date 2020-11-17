Рада передбачила механізм врегулювання заборгованості Укрнафти

Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання заборгованості Укрнафти.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного законопроєкту №4120 у цілому підтримали 272 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Передбачається, що документ не спричинить негативного впливу на баланс держбюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки у сумі 32,2 млрд грн, а також фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проєктів у сумі 10,3 млрд грн буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування, що не враховувалися під час планування держбюджету-2020.

Йдеться про погашення податкового боргу, а також про визначення грошових зобов'язань, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ «Укрнафта» зі сплати рентної плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.

Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування в парламентській газеті «Голос України».

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Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт №4120 «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків у цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»)».