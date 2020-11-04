Депутати підтримали проєкт про механізм врегулювання заборгованості Укрнафти

Депутати підтримали проєкт про механізм врегулювання заборгованості Укрнафти

Укрінформ
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який врегульовує заборгованість «Укрнафти».

Як передає кореспондент Укрінформу, за законопроєкт №4120 про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків у цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України Про «Державний бюджет України на 2020 рік») проголосувало 230 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт не спричинить негативного впливу на баланс держбюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки у сумі 32,2 млрд грн, а також фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проєктів у сумі 10,3 млрд грн буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування, що не враховувалися під час планування держбюджету-2020.

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Мова йде про погашення податкового боргу, а також про визначення грошових зобов`язань, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ «Укрнафта» із сплати рентної плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також низки додаткових податкових надходжень.

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