Депутати підтримали проєкт про механізм врегулювання заборгованості Укрнафти

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який врегульовує заборгованість «Укрнафти».

Як передає кореспондент Укрінформу, за законопроєкт №4120 про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків у цілях фінансування видатків, визначених пунктами 31-34 статті 14 Закону України Про «Державний бюджет України на 2020 рік») проголосувало 230 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт не спричинить негативного впливу на баланс держбюджету, оскільки передбачені ним додаткові видатки у сумі 32,2 млрд грн, а також фінансування заходів державної підтримки інфраструктурних проєктів у сумі 10,3 млрд грн буде у повному обсязі забезпечено додатковими джерелами фінансування, що не враховувалися під час планування держбюджету-2020.

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Мова йде про погашення податкового боргу, а також про визначення грошових зобов`язань, що знаходяться в процедурі судового або досудового (адміністративного) оскарження, з урахуванням штрафних та фінансових санкцій ПАТ «Укрнафта» із сплати рентної плати за користування надрами, податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, а також низки додаткових податкових надходжень.