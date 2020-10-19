За вересень Укрнафта сплатила близько 900 мільйонів податків

ПАТ "Укрнафта" сплатило до бюджетів усіх рівнів 889 млн грн податків за вересень 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Укрнафти, передає Укрінформ.

Зазначається, що до цієї суми увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний та інші податки. Зокрема, державний та місцеві бюджети різних рівнів за вересень отримали 388 млн грн рентної плати.

"З них 19,39 млн грн надійшли до місцевих бюджетів відповідно до закріпленого в законодавстві механізму розподілу рентної плати за видобуток нафти і газу. Найбільші надходження з рентної плати Укрнафти отримали бюджети Сумської (8,07 млн грн), Івано-Франківської (4,45 млн грн) і Полтавської (2,82 млн грн) областей", - зауважили в компанії.

В Укрнафті нагадали, що надходження від рентної плати залежать від обсягу видобутку вуглеводнів у тому чи іншому регіоні та цін на них і використовуються громадами переважно для реалізації локальних інфраструктурних та соціальних проєктів.

Загальна сума сплачених компанією податків за 9 місяців 2020 року сягнула 9,52 млрд грн.

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Як повідомлялося, принцип розподілу рентної плати за видобуток нафти та газу передбачає перерахування 95% рентних платежів до загального фонду державного бюджету, а 5% – до місцевих бюджетів. При цьому 2% доходів від ренти спрямовуються в районні бюджети, а 3% – до бюджетів міст обласного значення та бюджетів об'єднаних територіальних громад за місцем видобутку природних ресурсів.

Фото: www.ukrnafta.com