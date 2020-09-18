Депутати відкликали законопроєкти про врегулювання податкового боргу Укрнафти

З Верховної Ради відкликали законопроєкти, що були покликані врегулювати проблеми податкового боргу ПАТ "Укрнафта".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінках законопроєктів №3004а та №3005а сайту Верховної Ради.

Зокрема, проєкт закону №3004а мав врегулювати бюджетну заборгованість ПАТ “Укрнафта” минулих періодів з урахуванням штрафних і фінансових санкцій, стягнення якої за інших обставин вимагало б тривалої юридичної процедури з невизначеним для держави результатом. А законопроєкт №3005а сприяв би створенню умов для належного проведення централізованих бюджетних взаєморозрахунків, максимізувати доходи спеціального фонду державного бюджету для належного фінансування видатків за програмами компенсації НАК "Нафтогаз України" непокритих доходами витрат, понесених в рамках виконання покладених на неї спеціальних обов’язків (ПСО).

Як пояснила директор зі зав’язків з державними, регуляторними органами і зацікавленими сторонами групи "Нафтогаз" Альона Осмоловська, Нафтогаз, виконуючи покладені на нього спеціальні обов’язки із постачання газу населенню з 2015 року зазнав близько 32 млрд грн збитків. У свою чергу, Укрнафта є найбільшим боржником державного бюджету з виплати податків. Зараз з усіма накопиченими штрафами і пенями компанія має борг на суму близько 30 млрд грн.

Згадані законопроєкти надавали можливість здійснити наступний взаєморозрахунок. Нафтогаз мав отримати 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО, визнати цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потім Нафтогаз мав сплатити Укрнафті за 2,06 млрд кубометрів газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). А з цих коштів Укрнафта мала б погасити близько 30 млрд грн боргу перед держбюджетом.

Як повідомлялося, проєкт закону №3004а про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо реалізації положень статті 11 Закону України "Про ринок природного газу") та №3005а «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України (щодо особливостей адміністрування податків за операціями, що здійснюються відповідно до пунктів 31 та 32 статті 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік")" були зареєстровані у Верховній Раді 21 серпня 2020 року. Головний ініціатор обох документів – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.