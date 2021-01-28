Байден розпорядився зупинити буріння на газових і нафтових свердловинах

Президент США Джо Байден призупинив своїм указом розробку нафтових і газових родовищ, що перебувають у власності держави, та розпорядився збільшити зусилля щодо виробництва поновлювальної енергії.

Текст указу оприлюднений у середу на офіційному сайті Білого дому, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Міністр природних ресурсів має призупинити нові договори оренди нафто- та газовидобувних ділянок на державних землях та в морських водах до завершення всебічного огляду та перегляду федеральної практики видачі дозволів та лізингу»,- зазначається в документі.

Читайте також: Байден призупинив продажі зброї США Саудівській Аравії та ОАЕ

Крім того, в указі йдеться про необхідність збільшити виробництво поновлювальної енергії. Зокрема, однією з цілей заявлене подвоєння до 2030 року виробництва електроенергії з вітряків з одночасним забезпеченням надійного захисту земель, водойм, біорізноманіття, а також створення робочих місць.

Читайте також: Байден хоче замінити весь урядовий автопарк на електрокари

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден оголосив одним із пріоритетів повернення Америки до глобального лідерства в зусиллях за збереження клімату. Одним із перших його указів стало повернення США до Паризької кліматичної угоди. Байден також ініціював проведення саміту з питань клімату за участю світових лідерів на День Землі - 22 квітня в США.

Фото: CNN