Кабмін пропонує нове обчислення прожиткового мінімуму

Кабінет Міністрів схвалив проєкти законів щодо запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, 27 січня.

«Сьогодні на засіданні Мінсоцполітики вносить ряд законопроєктів, які спрямовані на виконання указу Президента Володимира Зеленського та програми діяльності уряду щодо запровадження в Україні нової сучасної методології обчислення прожиткового мінімуму», - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, презентуючи проєкти законів.

За її словами, Мінсоцполітики опрацювало всі пропозиції разом із комітетом Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, і вони відображені у законопроєктах.

«Ми пропонуємо запровадити в Україні нову методологію формування прожиткового мінімуму, ми визначаємо сферу прожиткового мінімуму. Ми кажемо, що прожитковий мінімум - це має бути вартісна величина для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні. Тобто прожитковий мінімум буде визначатися і застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій, які є для особи основним джерелом доходу. Це власне так, як визначено в Конституції України. Це в нас мінімальна заробітна плата, це мінімальна пенсія за віком, це державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходів людини», - розповіла Лазебна.

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Вона додала, що Мінсоцполітики разом з іншими міністерствами провели масштабний аудит законодавства на предмет зростання величини прожиткового мінімуму.

«На сьогодні в українському законодавстві прожитковий мінімум є розрахунковою величиною для визначення не тільки розміру соціальних виплат: це і штрафи, це і збори, і платежі, і стягнення. Майже 180 норм передбачають використання прожиткового мінімуму в таких кодексах, як Кримінальний, Господарський, Адміністративний», - зазначила міністр.

Лазебна уточнила, що «це у два рази перевищує кількість тих норм, які регулюють питання соціальних виплат».

«Тому ми пропонуємо для розрахунку запровадити в законопроєктах базові величини для розрахунку таких виплат і зборів. Якщо буде прийнятий такий законопроєкт, буде базова величина для соціальних виплат для дітей, базова величина для соціальних виплат населення, пропонується встановити базову величину для грошових платежів і стягнень, базова величина для адміністративних зборів. Всі ці базові величини і будуть відповідати тим розмірам, які вони сьогодні є, але , принаймні, це буде структурована і чітка політика», - вважає міністр соцполітики.

Лазебна зауважила, що «ці законодавчі зміни є першим кроком для того, щоб навести порядок у системі застосування прожиткового мінімуму в Україні».

«Але другим кроком уряд і Верховна Рада будуть визначати етапність досягнення основних соціальних стандартів до реального прожиткового мінімуму з урахуванням, безумовно, економічних можливостей держави», - додала міністр.

В Україні станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум становить 2189 грн; з 1 липня 2021 року прожитковий мінімум зросте до 2294 грн, а з 1 грудня 2021 - до 2393 грн.