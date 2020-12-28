Бюджетний і чесний прожитковий мінімуми в Україні відрізняються – Третьякова

В Україні слід встановити й забезпечувати чесний прожитковий мінімум, а також створити недержавний пенсійний фонд.

Про це сказала голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на пресконференції в Укрінформі на тему: «Підсумки роботи в 2020 році. Соціальна політика-2021».

На думку Третьякової, основною реформою, яка змінить обличчя соціальної політики в Україні, має бути повернення в домогосподарства сплачених податків на розмір прожиткового мінімуму на кожну утримувану особу. За її словами, це дуже складна реформа, коли змінюється політика щодо державного бюджету та фінансування органів місцевого самоврядування.

«Бюджетний і чесний прожитковий мінімуми в Україні відрізняються, адже в бюджеті використовується занижена величина. Починаючи від 2015 року цей розрив змінився докорінно, і чесний прожитковий мінімум є більший, ніж вдвічі, відрізняючись від 1,7 до 2,2 раза. Під час затвердження бюджету на 2021 рік Комітет ВР дуже активно працював із Кабміном, щоб зменшити сутності цих двох прожиткових мінімумів. У прожиткового мінімуму є основна фізична суть – це собівартість проживання однієї людини у домогосподарстві або в родині. Це проживання держава не може обкладати податками, або, якщо обкладає, як в Америці, в Польщі чи в Угорщині, то ці податки мають повернутися в родину. І коли ми говоримо про оподаткування домогосподарства, то йдеться не про сплату додаткового податку, а що держава має забезпечити прожитковий мінімум кожному громадянинові», - сказала Третьякова.

Вона висловила сподівання, що вже наступного року буде розроблено систему повернення переплачених податків у нижньому рівні доходів на домогосподарства та визначено єдиний і чесний прожитковий мінімум.

Крім того, за словами голови парламентського комітету, у планах ВР та уряду встановити другу пенсію за накопичувальною системою. Вона нагадала, що відповідний законопроєкт про страхування внесено до ВР ще в грудні 2019 року.

«Зараз працюємо над пошуком грошей для наповнення фонду, власність якого перейде до українців з моменту перерахування коштів за напрямами, які визначатимуть українці. Таким компенсатором має стати зниження на 2% єдиного соціального внеску та на податки на доходи фізичних осіб і направлення цих коштів в накопичення наших громадян. Якщо це буде затверджено, то таке накопичення можна буде зробити з 2023 року», - зазначила Третьякова.

За її словами, парламент і уряд мають намір створити недержавний пенсійний фонд, який за ефективного урядового чи міжнародного контролю та на конкурсних засадах розподілятиме кошти.

«В моделі, яку ми пропонуватимемо наступного року, панує бажання зробити недержавний пенсійний фонд на засадах, коли кошти розподілятимуть не між діючими НПФ, а запровадивши на початку в наглядову раду урядовців або іноземних учасників, які б контролювали, щоб на конкурсних засадах кошти йшли, куди треба. А також запровадити центрального адміністратора, який надає інформацію щодо зростання вартості активів, які перебувають в різних НПФ на щоденній основі», - сказала Третьякова.

На її думку, в Україні слід систематизувати 4 рівні соціального захисту: держава повертає домогосподарствам податки на прожитковий мінімум на кожну особу; роботодавці створюють для найманих працівників додаткові employee benefits, що має бути передбачено податковим законодавством; громади закладають соціальні виплати на місцевому рівні; держава обмежується соціальними виплатами, які вона може забезпечити податками громадян – це Пенсійний фонд і програми державного бюджету.

Як повідомляв укрінформ, у законі "Про Державний бюджет України на 2021 рік" встановлено такий прожитковий мінімум на одну особу на місяць: з 1 січня – 2189 гривень, з 1 липня – 2294 гривні, з 1 грудня – 2393 гривні.