Тарифи на опалення та гарячу воду не зростуть до кінця опалювального сезону – Шмигаль

Тарифи на опалення та гарячу воду до кінця опалювального сезону не зростатимуть.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми провели нараду з Асоціацією міст України, Нафтогазом, місцевими керівниками міст, і за результатами цієї зустрічі було ухвалено рішення, що тарифи на опалення та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні зростати не будуть", – сказав Шмигаль.

Він нагадав про те, що в Україні встановили граничний тариф на розподіл газу, і він не буде більшим за 1 грн 79 коп. за один кубометр.

«Але для багатьох українців він буде нижчий за цю суму. Водночас уряд спільно з парламентським комітетом напрацьовує приймання законопроєкту про укрупнення облгазів, введення спецрахунків, а також можливе введення тимчасових адміністрацій, що має дисциплінувати ринок розподілу природного газу», - додав Прем'єр.

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Як повідомлялося, 4 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оприлюднила тарифи (без ПДВ) на послуги розподілу природного газу, які діятимуть з 1 січня 2021 року. Тарифи для 43-х компаній оприлюднені на сайті НКРЕКП. Для прикладу, тариф для АТ "Київгаз" зріс на 11% - з 28 до 31 коп. за 1 кубометр за місяць. А для АТ "Київоблгаз" - на 79%, з 81 коп. до 1,45 грн за 1 кубометр за місяць. Фактичний тариф на замовлену потужність розраховується з урахуванням факту споживання минулого газового року та фактично замовленої потужності на 2021 рік.