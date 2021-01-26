РНБО очікує від суб’єктів планування оборонзамовлення максимально узгоджених показників

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав неприпустимим необґрунтований перегляд основних показників Державного оборонного замовлення протягом року після його затвердження.

Про це він сказав на міжвідомчій нараді з питань «Щодо стану підготовки проєкту основних показників державного оборонного замовлення на 2021 рік та 2022, 2023 роки, розвитку авіаційної промисловості та реформування державного концерну «Укроборонпром», передає Укрінформ з посиланням на сайт РНБО.

Відкриваючи нараду, секретар РНБО зазначив, що вона проводиться за дорученням Президента України. За словами Данілова, глава держави «занепокоєний процесом формування і виконання державного оборонного замовлення за результатами минулого року».

Учасники наради поінформували про стан підготовки пропозицій щодо проєкту основних показників ДОЗ на 2021 та 2022-2023 роки.

Учасники наради також обговорили питання щодо розвитку авіаційної промисловості та реформування ДК «Укроборонпром».

Секретар РНБО нагадав, що Президент України 25 червня 2020 року доручив підготувати до розгляду на засіданні РНБО питання стосовно розвитку авіабудівної галузі України одночасно з розглядом звіту про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

«Щодо реформування державного концерну «Укроборонпром» ще раз наголошую, що напрями та завдання щодо його реформування й розвитку мають бути узгоджені зі Стратегією розвитку ОПК», - заявив він.

Підбиваючи підсумки дискусії, Данілов заявив, що суб’єкти планування Державного оборонного замовлення у 2021 році мають вжити заходів до прискорення формування та внесення на розгляд РНБО «максимально узгоджених» основних показників ДОЗ на 2021 рік та 2022, 2023 роки. «Планувати ДОЗ та загалом усі питання у секторі безпеки і оборони необхідно системно і якісно», - заявив він.

Данілов також звернувся до учасників наради якнайшвидше подати до Апарату Ради матеріали та пропозиції до рішення РНБО щодо результатів огляду ОПК, розвитку авіабудівної галузі, Стратегії розвитку ОПК та реформування ДК «Укроборонпром».