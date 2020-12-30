В РНБО зробили «роботу над помилками» та обговорили держзамовлення до 2023 року

В РНБО обговорили виконання державного оборонного замовлення у 2020 році та підготовку проєкту його основних показників на 2021 рік та 2022, 2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

Зазначається, що представники міністерств і відомств доповіли про стан виконання планових на 2020 рік основних показників ДОЗ та використання держгарантій, передбачених на поточний рік. За підсумками дискусії секретар РНБО України наголосив, що кожен державний замовник має проаналізувати виконання ДОЗ у 2020 році та вжити заходів, щоб допущені помилки не повторилися в майбутньому.

Учасники наради також обговорили стан підготовки проєкту основних показників ДОЗ на 2021 рік та 2022-2023 роки.

«Основні показники оборонного замовлення мають бути розглянуті на засіданні Ради національної безпеки і оборони України та протягом місяця після набуття чинності закону про Державний бюджет на відповідний рік затверджені Кабінетом Міністрів», - наголосив секретар РНБО Олексій Данілов.

У цьому контексті Данілов звернувся до державних замовників із закликом якомога скоріше подати пропозиції до проєкту основних показників ДОЗ на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів ДОЗ на 2022 і 2023 роки до уповноваженого органу з питань координації оборонного замовлення та до Апарату РНБО.

При цьому секретар РНБО наголосив, що «планування, системний підхід до формування та виконання ДОЗ мають бути фундаментальними, із урахуванням необхідності запровадження стандартів НАТО».

Уповноважений орган з питань координації оборонного замовлення має забезпечити розроблення, погодження в установленому порядку проєкту основних показників ДОЗ на 2021 рік та орієнтовних показників обсягів державного оборонного замовлення на 2022 і 2023 роки і подати у двотижневий строк після набрання чинності Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на розгляд РНБО.

Учасники наради також обговорили питання щодо підготовки проєктів актів Кабінету Міністрів з огляду на ухвалення Закону України «Про оборонні закупівлі».

Мінстратегпром та Міноборони мають прискорити роботу з подання на розгляд уряду проєктів актів, необхідних для запровадження нової моделі оборонних закупівель, та внести урядові пропозиції щодо визначення єдиних підходів у організації оборонних закупівель у 2021 році, повідомили в пресслужбі.

фото: РНБО