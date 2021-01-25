Кабмін пропонуватиме передати газорозподільчі мережі місцевій владі

Уряд ініціює законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд спільно з парламентським комітетом ініціює законопроєкт про можливість передачі газорозподільчих мереж органам місцевого самоврядування. Це той момент, який забезпечить формування справедливої ціни на розподіл", - зазначив глава Кабміну.

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Як повідомлялося, сьогодні Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розробляє законопроєкт про "укрупнення газзбутів", Саме такий механізм, за словами Прем'єра, дасть змогу зняти питання захмарних платежів за розподіл газу.

Фото: Нафтогаз