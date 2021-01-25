Торік Держфінмоніторинг повідомив про сумнівні операції на 76 мільярдів

Державна служба фінансового моніторингу у 2020 році повідомила правоохоронцям про сумнівні операції на 76 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.

"У 2020 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 1 036 матеріалів (з них 607 узагальнених матеріалів та 429 додаткових узагальнених матеріалів)... У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 76,2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2020 році Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 204 матеріали (61 узагальнений матеріал та 143 додаткових узагальнених матеріали), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. Також правоохоронцям передано 75 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму, 10 з яких містили інформацію щодо виявлених зв’язків з Російською Федерацією.

Читайте також: Уряд оновив акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів

Як повідомлялося, за 2019 рік Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом, на суму 92,2 млрд грн.