Уряд оновив акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів

Кабінет міністрів оновив свої акти у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"На виконання вимог закону від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ про фінансовий моніторинг (набув чинності 28 квітня 2020 року) урядом затверджено нову редакцію Положення про Єдину державну інформаційну систему (ЄДІС) у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів. Документом встановлюються оновлені засади визначення інформаційних ресурсів та використання технологій інформаційного обміну ЄДІС та порядок надання суб’єктами ЄДІС інформаційних ресурсів, необхідних для проведення Держфінмоніторингом оперативного та стратегічного аналізу", - йдеться в повідомленні.

Інформаційний обмін ЄДІС пропонується базувати на СЕВ ДЕІР "Трембіта" (Системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів).

Ще одним рішенням уряду, також на вимогу вищезазначеного закону, актуалізовано порядок формування Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.

Нова редакція документу, зокрема, передбачає, що серед підстав включення або виключення осіб до/з переліку є рішення адміністративного суду про осіб, які відповідають критеріям, визначеними резолюціями Ради Безпеки ООН, та відомостям міжнародних організацій про осіб пов’язаних з терористичними організаціями або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Інформація щодо громадян, іноземців, юридичних осіб та трастів подається до Держфінмоніторингу СБУ та МЗС для включення до Переліку. Ці ж органи здійснюватимуть розгляд запитів щодо виключення осіб з зазначеного Переліку терористів (МЗС має забезпечити канал для комунікації осіб із спеціальним Комітетом РБ ООН).

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Окрім того, передбачено негайне доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу відповідної інформації.

Реалізація нових положень забезпечить технічну відповідність українського законодавства Міжнародним стандартам FATF.