Мінстратегпром подав пропозиції щодо участі у програмі «Європа-2027»

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості подало пропозиції щодо участі України в програмі ЄС «Європа-2027».

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

Як зазначається, відомство на виконання доручення уряду опрацювало питання про залучення українських виробників та науковців до співпраці з європейськими інституціями в межах Європейського альянсу критичних сировинних матеріалів.

«Нині за участю Представництва України при ЄС у Брюсселі завершено підготовку проєктних пропозицій для включення до програми «Європа 2027» робіт з вилучення рідкоземельних металів (РЗМ) із відходів виробництва фосфорних добрив (так званого фосфогіпсу), мільйони тонн якого накопичилися у відвалах на території країн Східної Європи, включаючи Україну», - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що в результаті реалізації програми буде не лише отримано широку гамму РЗМ для металургів та машинобудівників, а й повністю перетворено відходи на товарну продукцію, необхідну для будівельної галузі. Окрім того, буде звільнено земельні площі від відвалів, що забруднюють довкілля.

Участь у проєкті беруть українські підприємства та установи: ДП «Бар’єр» (м. Кам’янське Дніпропетровської області), де є поклади фосфогіпсу, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, «Криптон Оушн Груп», «Екомонітор», «Крипто», - а також партнери з країн Європейського Союзу – Технічний університет Аахена (Німеччина), компанії «EUROTECH», «Valeo Siemens» із Бельгії, Австрії, Німеччини та Словенії.

Ідея проєкту виникла після онлайн-зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Європейської комісії з питань міжінституційних відносин та прогнозування Марошем Шефчовічем, яка відбулася 12 листопада 2020 року.