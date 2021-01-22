Перший енергоблок Рівненської АЕС вивели в плановий ремонт

Енергоблок №1 Рівненської АЕС 22 січня 2021 року відключено від енергосистеми України для проведення планово-попереджувального ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РАЕС.

«22 січня 2021 року о 00:03 згідно з узгодженою заявкою відключено від енергомережі енергоблок №1 Рівненської АЕС (ВВЕР-440) для проведення середнього планово-попереджувального ремонту. Наразі виконуються операції за Програмою зупинення блоку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що планово-попереджувальний ремонт розрахований на 45 календарних діб та виконується відповідно до графіка ремонтів діючих енергоблоків АЕС України. Під час ремонту проводитимуться як регламенті роботи, так і низка понадрегламентних робіт.

Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 1808 МВт.

На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) – 70 доба капітального планово-попереджувального ремонту. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Минулої доби енергоблоками РАЕС вироблено 43,4 млн кВт-годин електроенергії.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня 2020 року Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання) визнала довгострокову експлуатацію енергоблока №1 Рівненської АЕС можливою до 22 грудня 2030 року. 22 грудня 2020 року спливало 10 років із моменту надання ліцензії на продовження проєктного терміну експлуатації енергоблока № 1 ВП РАЕС.

Рівненська атомна електростанція (РАЕС) розташована на північному заході Рівненської області. На РАЕС експлуатуються чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 тис. кВт з 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 тис. кВт з 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1 млн кВт з 2004 року.