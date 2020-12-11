Енергоблок №1 Рівненської АЕС можна експлуатувати до 2030 року – Держатомрегулювання

Державна інспекція ядерного регулювання України вважає можливою довгострокову експлуатацію енергоблока №1 Рівненської АЕС до 2030 року.

Як передає Укрінформ з посиланням на НАЕК «Енергоатом», про це йшлося на засіданні колегії Держатомрегулювання.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, 22 грудня 2020 року спливає 10 років з моменту надання ліцензії на продовження проєктного терміну експлуатації енергоблока № 1 РАЕС терміном на 20 років з умовою проведення переоцінки безпеки кожні 10 років та подання відповідного звіту в Держатомрегулювання. Тому питання подальшої експлуатації ядерної установки цього енергоблока і розглянули на засіданні колегії Державної інспекції ядерного регулювання.

За результатами державної експертизи звіту з періодичної переоцінки безпеки визначено, що рівень безпеки енергоблока №1 Рівненської АЕС відповідає нормам і правилам з ядерної та радіаційної безпеки, підкреслили в Енергоатомі. Зокрема, за даними НАЕК, представники Держатомрегулювання зазначили, що роботи з переоцінки безпеки виконані згідно з усіма вимогами норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки (ЯРБ); з моменту попередньої переоцінки безпеки енергоблока вона не погіршилася, чому сприяло й впровадження низки заходів з її підвищення.

«Експертиза не виявила недоліків, які б ставили під сумнів можливість експлуатації 1-го енергоблока РАЕС протягом наступних десяти років – до 2030-го. Ба більше, можливість експлуатації окремих критичних для безпеки елементів обґрунтована до 2040 року», - підкреслюється в повідомленні.

Генеральний директор Рівненської АЕС Павло Павлишин під час засідання зазначив, що всі заходи з підвищення безпеки були виконані у передбачений термін, а існуючі відхилення від норм і правил усунули згідно з графіком. Жодні терміни у ході цієї роботи не відсувалися й не переносилися.

«Загальний висновок колегії: довгострокова експлуатація енергоблока №1 Рівненської АЕС можлива до 22 грудня 2030 року», - інформує Енергоатом.

Як повідомлялося, РАЕС щорічно виробляє близько 19 млрд кВт-год. електроенергії, що становить 23% від виробництва атомними електростанціями, або 12,4% від загального виробництва електроенергії в Україні.

На РАЕС експлуатується чотири енергоблоки.

Фото: Енергоатом