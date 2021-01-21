У Нацбанку заявляють про незначний вплив січневого локдауну на економіку

За оцінками Національного банку, січневий локдаун матиме незначний вплив на економіку України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб.

"Ми підтверджуємо нашу оцінку, що вплив (січневого локдауну на економіку - ред.) буде достатньо стриманим", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що подальший розвиток економічної ситуації в країні залежатиме від ситуації з пандемією.

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У Нацбанку підтвердили, що їхній прогноз щодо втрати 0,2% ВВП через січневий локдаун є цілком виправданим.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні із 8 січня 2021 року почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. У цей час забороняється діяльність побутових магазинів. Водночас інші магазини можуть торгувати виключно продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією та друкованою пресою на торговельних площах, не менше як 60% яких призначено для торгівлі такими товарами, а також пальним.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 січня заявляв, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня поточного року немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень помаранчевої зони, які діяли раніше.