Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2021 рік

Національний банк прогнозує, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"За підсумками 2021 року інфляція складе 7%, вона вийде за межі діапазону у 5% ± 1 в.п., але знов повернеться до нього в першій половині наступного року. Ми очікуємо, що у 2022-2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%", - сказав Шевченко.

За його словами, прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими через підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.

Надалі, на думку Шевченка, вплив проінфляційних чинників слабшатиме, що розверне інфляційну динаміку. Завдяки нарощуванню пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а наприкінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Нацбанк прогнозував у 2021 році інфляцію на рівні 6,5%.