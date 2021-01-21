Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2021 рік

Нацбанк погіршив прогноз інфляції на 2021 рік

Укрінформ
Національний банк прогнозує, що споживча інфляція за підсумками 2021 року становитиме 7%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"За підсумками 2021 року інфляція складе 7%, вона вийде за межі діапазону у 5% ± 1 в.п., але знов повернеться до нього в першій половині наступного року. Ми очікуємо, що у 2022-2023 роках інфляція перебуватиме близько середньострокової цілі в 5%", - сказав Шевченко.

За його словами, прискорення інфляції в першому півріччі зумовлюватиметься жвавим споживчим попитом, подорожчанням енергоносіїв та гіршим торішнім врожаєм сільськогосподарських культур. Крім того, зростуть виробничі витрати бізнесу, зокрема на оплату праці. Темпи зростання адміністративно-регульованих цін залишатимуться високими через підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.

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Надалі, на думку Шевченка, вплив проінфляційних чинників слабшатиме, що розверне інфляційну динаміку. Завдяки нарощуванню пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю сповільниться продовольча інфляція, а наприкінці року вичерпається ефект низької бази порівняння для окремих товарів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Нацбанк прогнозував у 2021 році інфляцію на рівні 6,5%.

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