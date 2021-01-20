ЄБРР в умовах коронакризи інвестував в Україну €812 мільйонів

В умовах кризи COVID-19 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав Україну інвестиціями в обсязі 812 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«Європейський банк реконструкції та розвитку відреагував на пандемію СOVID-19 в Україні, надавши 812 млн євро інвестицій протягом 2020 року. За річним обсягом інвестицій Україна посіла третє місце серед країн операцій Банку після Туреччини та Єгипту», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у минулому році банк розпочав реалізацію спільної з урядом України ініціативи з покращення корпоративного управління в державному секторі, першим кроком якої став запуск пілотної програми трансформації Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору). Підписаний кредит у розмірі 450 млн євро буде використаний для розвитку національної дорожньої інфраструктури та підтримки реформи у сфері запобігання корупції. Ще одна минулорічна інвестиція ЄБРР – у проєкт трансформації національного поштового оператора «Укрпошта», що покращить поштові послуги для 15 млн людей.

Також надане у 2020 році фінансування ЄБРР допоможе у місті Дніпро більш ефективно використовувати енергію в школах, дитсадках і поліклініках. Місто Хмельницький торік приєдналося до програми сталого міського розвитку ЄБРР «Зелені міста», запустивши проєкт модернізації своєї системи управління твердими побутовими відходами. Закупівля більш ніж 400 нових тролейбусів у рамках проєктів ЄБРР забезпечить покращення послуг громадського транспорту у 12 українських містах.

Крім цього, ЄБРР минулого року допоміг збільшити видобуток найбільшому в Україні виробнику природного газу АТ «Укргазвидобування» та продовжив підтримку свого давнього клієнта ПАТ «Концерн Галнафтогаз» наданням фінансування для програми постачання пального сільськогосподарським виробникам та встановлення пунктів заряджання електромобілів на АЗС мережі «ОККО».

У 2020 році ЄБРР профінансував поповнення оборотного капіталу агрохолдингу «Астарта» та «Grain Alliance Group» і підтримав розширення виробника дріжджів компанії «Ензим». Також минулого року були задоволені потреби в оборотному капіталі зернотрейдера «Нібулон», виробника томатної пасти «Агроф’южн» і виробника сухих сніданків «Лантманнен Акса» . Кредит ЄБРР також отримав виробник кормів для домашніх тварин «Кормотех».

У 2020 році ЄБРР також задовольнив попит на фінансування харчового рітейлу. Група «Новус» отримала кредит на будівництво першого в країні «зеленого» дистрибуційного центру в Києві та нових магазинів по всій країні, тоді як «Фоззі Груп» відкрила свій перший «зелений» супермаркет у столиці під вивіскою «Сільпо».

ЄБРР у минулому році також спрямував 93 млн євро на підтримку малих і середніх підприємств (МСП). Це фінансування надавалося як напряму, так і через місцеві фінансові установи – «Банк Львів», «ОТП Банк» , «ОТП Лізинг», «Піреус Банк (Україна)» та «ПроКредит Банк» – у формі кредитних ліній, підтриманих Європейським Союзом (ЄС) та Казначейством США.

Для підтримання життєво важливих торговельних потоків ЄБРР у 2020 році надав шести банкам-партнерам 120 млн євро у рамках кредитних ліній торговельного фінансування.

Загалом у 2020 році Банк інвестував рекордні 11 млрд євро в рамках 411 проєктів у більш ніж тридцяти країнах.

Як відомо, ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні, де він профінансував 482 проєкти загальною вартістю 14,5 млрд євро.