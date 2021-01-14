ЄБРР підтримав створення спецфондів для розвитку інфраструктури України - Криклій

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) підтримав ініціативу міністра інфраструктури Владислава Криклія щодо створення спеціальних фондів для фінансування розвитку аеропортів і залізничної інфраструктури України.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

«Впровадження перспективних проєктів державно-приватного партнерства залишається одним із головних пріоритетів Міністерства на цей рік. І ми продовжуємо співпрацювати з міжнародними фінансовими організаціями. Я вдячний нашим постійним партнерам з ЄБРР за всебічну підтримку в реалізації масштабних інфраструктурних проєктів в Україні та впровадженні наших ключових ініціатив. Створення спецфондів для фінансування розвитку аеропортів та залізниці – одна із таких. У перспективі це дозволить забезпечити стабільне фінансування інфраструктури та відкриє нові можливості для залучення приватних інвестицій», - наголосив Криклій.

ЄБРР вже виділив фінансування та провів відбір консультантів, які займатимуться аналізом міжнародного досвіду, розробкою концепції та написанням відповідних законодавчих актів з метою впровадження вищезазначеної ініціативи. Планується, що робота консультантів розпочнеться найближчим часом.

Крім цього, під час наради представники компанії-консультанта презентували результати дослідження інституційної спроможності Міністерства структурувати та впроваджувати проєкти ДПП, а також релевантні рекомендації для покращення роботи.

Участь у заході взяли заступник директора та керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький, директор відділу інфраструктурної політики та підготовки проєктів ЄБРР Метью Джордан-Тенк, керівник відділу сталого розвитку інфраструктури ЄБРР Джон Сід, держсекретар Мінінфраструктури Володимир Бучко, голова Проєктного офісу «SPILNO» Тарас Бойчук, старший директор компанії «Анкура» Джеймс Хенсон, директор компанії «Анкура» Місба Уддін, інші представники Міністерства та ЄБРР.

Як повідомлялося, ще у 2019 році Мінінфраструктури та ЄБРР домовились про забезпечення відомства консультаційною підтримкою з метою проведення аналізу його спроможності структурувати та здійснювати проєкти ДПП. У середньостроковій перспективі ця ініціатива допоможе відомству розробити найбільш підходящу тактику для підготовки таких проєктів і розбудови критичної інфраструктури. Мета проєкту – оцінити переваги та недоліки теперішнього механізму роботи відомства над проєктами ДПП, а також визначити сфери, які можуть потребувати додаткової підтримки від ЄБРР.