Украерорух планує досягти 3,4 мільярда чистого доходу цьогоріч - Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.
"Щойно уряд затвердив фінансовий план Украероруху на поточний рік. Ним передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 3,4 млрд грн та доходів у розмірі 3,5 млрд грн. Разом з тим, підприємство планує досягти 4,1 млн грн чистого прибутку», - сказав Криклій.
Згідно з фінпланом, загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів становить 882,1 млн грн. Капітальні інвестиції передбачено в обсязі 651,3 млн грн. Основними напрямками капітальних інвестицій є: капітальне будівництво (78 млн грн); придбання основних засобів (489,4 млн грн); придбання інших необоротних матеріальних активів (3,8 млн грн); придбання нематеріальних активів (7,8 млн грн); модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (52,6 млн грн); капітальний ремонт (19,7 млн грн).