Украерорух планує досягти 3,4 мільярда чистого доходу цьогоріч - Криклій

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) за 2021 рік планує досягти 3,4 млрд грн чистого доходу.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба міністерства.

"Щойно уряд затвердив фінансовий план Украероруху на поточний рік. Ним передбачено отримання чистого доходу від реалізації продукції у розмірі 3,4 млрд грн та доходів у розмірі 3,5 млрд грн. Разом з тим, підприємство планує досягти 4,1 млн грн чистого прибутку», - сказав Криклій.

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Згідно з фінпланом, загальна сума виплат до державного бюджету та цільових фондів становить 882,1 млн грн. Капітальні інвестиції передбачено в обсязі 651,3 млн грн. Основними напрямками капітальних інвестицій є: капітальне будівництво (78 млн грн); придбання основних засобів (489,4 млн грн); придбання інших необоротних матеріальних активів (3,8 млн грн); придбання нематеріальних активів (7,8 млн грн); модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (52,6 млн грн); капітальний ремонт (19,7 млн грн).