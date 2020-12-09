Украерорух судитиметься з низкою авіакомпаній через заборгованість за обслуговування

Низка українських та зарубіжних авіакомпаній мають заборгованості за аеронавігаційне обслуговування, надане Державним підприємством обслуговування повітряного руху України, тому Украерорух звертатиметься до суду.

Про це Украерорух повідомляє у Фейсбуці.

"Задля вирішення питання накопиченої у період пандемії заборгованості... проводяться позовні роботи для врегулювання питань фінансової дисципліни авіакомпаній, які вчасно не розрахувалися за отримані у попередні періоди послуги з аеронавігаційного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у 2020 році заборгованість накопичилась в кількох українських та зарубіжних авіакомпаній, серед яких – «Міжнародні авіалінії України», «SkyUp», «Браво», «ЯнЕір», «Азур Ейр Україна», Iran Air, Freebird Airlines, Blue Panorama Airlines, Onur Air, Tarom Romanian Air Transport, Air Arabia PJSC та інші.

При цьому в Украерорусі наголошують, що деякі авіакомпанії, зокрема «Браво», «Азур Ейр Україна», Freebird Airlines, Onur Air Tasimacilik, Tarom Romanian Air Transport та Air Arabia PJSC уже повністю розрахувались за надані Украерорухом послуги.

Украерорух нагадує, що відповідно до статті 36 Повітряного кодексу України, провайдер аеронавігаційного обслуговування надає послуги з аеронавігаційного обслуговування на платній основі. Між Украерорухом та авіакомпаніями підписуються договори щодо надання аеронавігаційних послуг, які визначають порядок справляння плати та зобов’язання кожної зі сторін договору.Через уведення на період пандемії обмежувальних заходів та скорочення кількості рейсів як по Україні, так і по всьому світові, авіаційна галузь опинилась у вкрай скрутному становищі.

"Зменшення обсягів перевезень також значно вплинуло на фінансову дисципліну авіаційних перевізників через брак обігових коштів. Унаслідок катастрофічного зниження обсягів авіаційних перевезень, а отже й фінансових надходжень, державне підприємство Украерорух опинилося на межі технічного дефолту", - додають в Украерорусі.

Аби не допустити погіршення фінансово-економічної ситуації та забезпечити стабільну роботу стратегічного підприємства, прийнято рішення про переведення перевізників на графік оплати за надані послуги на щотижневій основі.

Як повідомили Укрінформу у пресслужбі SkyUp, авіакомпанія домовилась з Украерорухом про те, що з листопада здійснюють платежі на щотижневій основі та повністю виконують поточні фінансові зобов’язання.

В SkyUp також повідомляють, що з листами про допомогу зверталися до Президента, Прем’єр-міністра та міністра інфраструктури, але наразі питання підтримки авіаційної галузі державою залишається відкритим.

"У нас також є зустрічне фінансове питання до держави про компенсацію за спецрейси, які ми виконували для повернення понад 12 тис. українців із Єгипту в березні. Рік закінчується, але обіцяної компенсації ми досі не отримали. Ці кошти ми якраз і планували спрямувати на погашення заборгованості перед Украерорухом", - додають в SkyUp.

Як раніше повідомляв Укрінформ із посиланням на реєстр судових рішень, Державне підприємство обслуговування повітряного руху України подало в суд на авіаперевізника SkyUP через борги на майже 40 мільйонів гривень.

У позовній заяві зазначається, що авіакомпанія порушила зобов'язання за договором про надання послуг з аеронавігаційного обслуговування й несвоєчасно та не в повному обсязі розрахувалася за надані послуги.