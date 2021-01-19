Облгази з розумінням сприймають рішення про зниження тарифів на розподіл - НКРЕКП

Облгази, яким енергетичний регулятор знизив тарифи на розподіл, з розумінням поставилися до цього рішення.

Про це під час дискусії Energy Club сказав голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Валерій Тарасюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми підійшли виважено... Так, ми схвалили зниження тарифу для 14 облгазів, у яких було найбільш непропорційне підвищення тарифу. Втім, хочу вас запевнити, що ми знайшли механізми, які дозволили не чіпати вартість газу на ВТВ (виробничо-технологічні витрати - ред.). Найважливіше - обсяг ВТВ у тарифі. Не менш важливо - зарплата", - сказав Тарасюк.

За його словами, НКРЕКП знайшла можливість не змінювати у тарифі витрати на заробітну плату.

«Облгази поставилися з розумінням і не піддають критиці наше рішення. Не треба побоюватися цього рішення у плані кризи неплатежів", - додав Тарасюк.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.