Пряме фінансування бюджету від МВФ має припинитися до 2023 року – Мінфін

У Міністерстві фінансів вважають, що пряме фінансування держбюджету Міжнародним валютним фондом (МВФ) має припинитися до 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю виданню DER STANDARD заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами міністра, на даний момент МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. У Мінфіні хочуть, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

«Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень", - сказав Марченко.

Він зазначив, що Україна все ще залежить від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС і Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками.

Як повідомляв Укрінформ, місія МВФ 11 січня 2021 року відновила роботу з першого перегляду програми stand-by для України. Робота буде продовжена в дистанційному режимі.