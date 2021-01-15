Кабмін запевнив МВФ, що держрегулювання цін на газ не буде

Уряд у ході діалогу з Міжнародним валютним фондом запевнив, що жодного державного регулювання цін на ринку газу не буде.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24", коментуючи умову Міжнародного валютного фонду щодо ринкових цін на газ в Україні.

"Ми ведемо діалог. Зараз в Україні працює місія МВФ. Ми ведемо діалог на рівні міністерства, Кабінету Міністрів - вони чули аргументи, розуміють, про що йде мова. Ми наголошуємо, що не відмовляємося і не збираємося відмовлятися від ринкових відносин у сфері продажу газу побутовим споживачам. Ми запровадили прайскеп верхньої межі, але жодного держрегулювання не передбачається", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що обмеження на рівні 6,99 грн не означає, що уряд відмовиться від ринку газу.

"В Україні у минулому році запровадили ринок газу. Це дало можливість отримувати справедливу ринкову ціну. Сьогодні, на жаль, у зв'язку з ринковими факторами ціна на ринку зростає", - відзначив Шмигаль.

Також Кабмін займається питанням формування річного тарифу.

"Ми будемо вивчати річний продукт. Можливо, він буде дешевшим. Можливо, ціна буде коливатися. Але це буде зрозуміла ціна", - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 12 січня заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

У Міжнародному валютному фонді висловили занепокоєння фіксованим тарифом на газ, адже це може означати державне регулювання.