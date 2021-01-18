Стало відомо, як працюватимуть мобільні підрозділи Ощадбанку біля лінії розмежування

Міністерство питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило графік роботи пересувних мобільних підрозділів «Ощадбанку» біля лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях протягом поточного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

«З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що з 18 до 29 січня мобільний підрозділ Донецького обласного управління АТ «Ощадбанк» знаходиться на капітальному ремонті. Водночас громадяни можуть скористатись послугами відділення «Ощадбанку» на КПВВ «Новотроїцьке» з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00.

В Луганській області мобільний підрозділ «Ощадбанку» працюватиме в м.Золоте, с.Трьохізбенка, с.Світличне, смт Нижнє з 9.00 до 15.00, а на КПВВ «Щастя» на постійній основі продовжить роботу відділення «Ощадбанку» з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.30.