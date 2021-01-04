Стало відомо, як на Різдво працюватиме Ощадбанк поблизу лінії розмежування на Донбасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
«З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в Донецькій області з 5 до 8 грудня два мобільні підрозділи Ощадбанку працюватимуть в м. Авдіївка з 9.30 до 15.00. Крім того, на КПВВ «Новотроїцьке» відділення «Ощадбанку» працюватиме з 8.00 до 16.00.
У Луганській області з 28 грудня до 6 січня мобільний підрозділ банку знаходиться на капітальному ремонті. Однак вже 7 та 8 січня він працюватиме з 9.00 до 15.00. Крім того, на КПВВ «Щастя» на постійній основі працює відділення АТ «Ощадбанк» з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.30 (перерва 11.30-12.30).
Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами "нормандського формату" в Парижі минулого року та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона виконала усі зобов’язання і зробила все можливе, аби відкрити КПВВ вчасно.
Відтак, з 8:00 10 листопада в Донецькій і Луганській областях розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових розпочали роботу, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ, більш того, КПВВ у Щасті і Золотому з боку ТОТ взагалі не готові.
Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі, щоденно з 08.00 до 16.00. Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російсько-окупаційними військами. Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.