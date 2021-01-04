Стало відомо, як на Різдво працюватиме Ощадбанк поблизу лінії розмежування на Донбасі

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оприлюднило графік роботи пересувних мобільних підрозділів Ощадбанку поблизу лінії розмежування у Луганській та Донецькій областях з 4 по 8 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

«З метою розширення території банківського обслуговування населення та забезпечення державою своєчасного виконання соціальних виплат та допомог біля лінії розмежування у Донецькій та Луганській областях, АТ «Ощадбанк» здійснюються заходи щодо функціонування пересувних мобільних підрозділів банку на базі автомобіля КРАЗ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Донецькій області з 5 до 8 грудня два мобільні підрозділи Ощадбанку працюватимуть в м. Авдіївка з 9.30 до 15.00. Крім того, на КПВВ «Новотроїцьке» відділення «Ощадбанку» працюватиме з 8.00 до 16.00.

У Луганській області з 28 грудня до 6 січня мобільний підрозділ банку знаходиться на капітальному ремонті. Однак вже 7 та 8 січня він працюватиме з 9.00 до 15.00. Крім того, на КПВВ «Щастя» на постійній основі працює відділення АТ «Ощадбанк» з понеділка по п’ятницю з 7.30 до 15.30 (перерва 11.30-12.30).

Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада, згідно з домовленостями, досягнутими лідерами "нормандського формату" в Парижі минулого року та доопрацьованими у Тристоронній контактній групі, мало відбутися синхронне відкриття двох нових КПВВ у Луганській області – в Золотому і Щасті. Українська сторона виконала усі зобов’язання і зробила все можливе, аби відкрити КПВВ вчасно.

Відтак, з 8:00 10 листопада в Донецькій і Луганській областях розпочали роботу сім КПВВ - п‘ять діючих відновили роботу і ще два нових розпочали роботу, проте підконтрольні Росії окупаційні адміністрації продовжують блокувати КПВВ з боку ТОТ, більш того, КПВВ у Щасті і Золотому з боку ТОТ взагалі не готові.

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Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі функціонують у штатному режимі, щоденно з 08.00 до 16.00. Пропуск через лінію розмежування на більшості дорожніх коридорів заблоковано російсько-окупаційними військами. Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» – щоденно та «Новотроїцьке» – двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю.